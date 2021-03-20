Италия

Кипер намерен завершить карьеру в другом клубе.

Легендарный вратарь Ювентуса и сборной Италии Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в другом клубе.

По информации издания Todofichajes, кипер заинтересован в том, чтобы закончить карьеру в Парме, где начинал выступления в большом футболе.

Сообщается, что Парма не против вернуть Буффона, учитывая в какой форме он находится. Трансфер может состояться уже летом 2021 года.

Также известно, что в случае возвращения итальянца в родной клуб, контракт с ним будет подписан сроком на один сезон, до лета 2022 года.

Ювентус» знает об этих намерениях Буффона и сделает все возможное, чтобы он завершил свою карьеру именно в туринском клубе.

Ранее Буффон рассказал, когда планирует завершить футбольную карьеру.

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