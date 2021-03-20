Кипер намерен завершить карьеру в другом клубе.
Джанлуиджи Буффон, getty images
20 марта 2021, 09:53
Легендарный вратарь Ювентуса и сборной Италии Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в другом клубе.
По информации издания Todofichajes, кипер заинтересован в том, чтобы закончить карьеру в Парме, где начинал выступления в большом футболе.
Сообщается, что Парма не против вернуть Буффона, учитывая в какой форме он находится. Трансфер может состояться уже летом 2021 года.
Также известно, что в случае возвращения итальянца в родной клуб, контракт с ним будет подписан сроком на один сезон, до лета 2022 года.
Ювентус» знает об этих намерениях Буффона и сделает все возможное, чтобы он завершил свою карьеру именно в туринском клубе.
Ранее Буффон рассказал, когда планирует завершить футбольную карьеру.
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