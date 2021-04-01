Италия

Нападающий рассказал о клубных предпочтениях в АПЛ.

Дуван Сапата уже давно привлекает интерес со стороны большого количества европейских топ-клубов. Нападающий уверяет, что с детства болел за Арсенал.

"Мое будущее в Премьер-лиге? Никогда не говори никогда в футболе. Когда я был ребенком, я всегда смотрел Премьер-лигу — я был болельщиком Арсенала! Каждые выходные я вставал рано, чтобы посмотреть их игры.

Я был влюблен в Арсенал Тьерри Анри. В Колумбии любят Премьер-лигу. Кто знает, однажды я смогу там сыграть", — приводит слова Сапаты Goal.

Напомним, что также заполучить колумбийского нападающего хочет Диего Симеоне в Атлетико.