ЧМ-2022. Отбор

Український хавбек підвів підсумки перших матчів відбору на ЧС-2022.

У поєдинку третього туру відбіркового циклу чемпіонату світу 2022 року збірна України не змогла обіграти Казахстан (1:1), через що набрала в свій актив всього три пункти у перших трьох матчах.

Атакуючий півзахисник Олександр Зінченко, який став наймолодшим капітаном в історії збірної України, звернувся до вболівальників і підвів підсумки минулих протистоянь.

"Один з найскладніших циклів матчів збірних минув. Ми, футболісти збірної України, приймаємо відповідальність за результат".

"І хочемо лише подякувати усім, за підтримку, критику та небайдужість. Це все надихає нас рухатись далі і боротись до кінця".

"Ми ніколи не зможемо пообіцяти вам, що поразок і невдач більше не буде. Але можемо сказати точно: ми ніколи не опустимо руки та ніколи не будемо байдужими до виступів за нашу країну", — написав Зінченко у своєму Instagram.



Нагадаємо, що дивитися відео голів та огляд матчу Україна — Казахстан ви можете на Football.ua.