Италия

Клуб заинтересован в приглашении футболиста.

Нападающий французского Марселя Аркадиуш Милик заинтересовал итальянский Ювентус. Об этом сообщает Football Italia ссылаясь на L'Equipe.

По информации источника, туринский клуб готов заплатить сумму в размере 12 миллионов евро, которая прописана в отступных футболиста.

Сообщается, что футболист склонен к переходу в Ювентус. Да и в клубе видят Милика в качестве замены Пауло Дибале, который, вероятнее всего, покинет "старую синьору" уже летом.

За Марсель Милик сыграл в этом сезоне всего семь матчей в Лиге 1, в которых забил три гола.

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