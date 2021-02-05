Франция

Капитан Марселя рассказал об адаптации в команде Аркадиуша Милика.

Стив Манданда считает новичка Марселя Аркадиуша Милика настоящим профессионалом и не сомневается, что польский форвард прекрасно адаптируется в команде.

"Когда Милик начал вникать в то, что у нас тут происходит, я ему сказал: "Добро пожаловать в Марсель!" – цитирует голкипера провансальцев Tuttomercatoweb. – Хотя он воспринял все абсолютно спокойно, ведь он прибыл из Неаполя, а не только наши города похожи, но и клубы Марсель и Наполи имеют много общего. К тому же он сильная личность, и какими-то неурядицами его не запугать".

"А в том, что Милик настоящий профессионал, ни у кого нет никаких сомнений. Он это уже доказал в последнем матче".

Милик сыграл за Марсель пока только 91 минуту в чемпионате Франции, а его дебютный гол принес команде ничью в матче с Лансом.

Ранее Марсель расстался с тренером Андре Виллашем-Боашем, устроившим скандал из-за того, что во время зимнего трансферного окна клуб купил ему не тех футболистов.

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