Италия

Завершился ряд поединков 29-го тура итальянского чемпионата.

Состоялся ряд субботних поединков 29-го тура итальянской Серии А.

В первой игре Наполи одержал минимальную и результативную победу над Кротоне со счетом 4:3. В первом тайме команды забили четыре мяча — за "неаполитанцев" голами отметились Инсинье, Осимхен и Мертенс, а у гостей единственным точным ударом отметился Сими. В начале второго тайма Сими оформил дубль, а спустя девять минут Мессиас сравнял счет в матче. Победу команде Дженнаро Гаттузо принес забитый мяч в исполнении Ди Лоренцо в середине второго тайма.

Наполи — Кротоне 4:3

Голы: Инсинье, 19, Осимхен, 22, Мертенс, 34, Ди Лоренцо, 72 — Сими, 25, 48, Мессиас, 59

Наполи: Мерет — Мариу Руи, Максимович, Манолас, Ди Лоренцо — Руис, Бакайоко (Эльмас, 62) — Инсинье, Мертенс (Зьелински, 73), Политано (Лосано, 62) — Осимхен (Петанья, 90)

Кротоне: Кордаз — Луперто (Марроне, 90+2), Големич, Джиджи — Унас (Вулич, 46), Молина (Ди Кармине, 90+2), Бенали, Мессиас, Рисполи (Перейра, 46) — Сими, Джанеплато (Рохас, 81)

Предупреждения: Рисполи, Бенали, Перейра, Рохас

Во втором поединке Сассуоло на своем поле расписал мировую с Ромой. Встреча закончилась со счетом 2:2. Команда Паулу Фонсеки вышла вперед в середине первого тайма усилиями Пеллегрини, который реализовал пенальти. Затем на 57-й минуте хозяева сравняли счет благодаря голу Траоре, но спустя 12 минут Перес снова вывел "волков" вперед. За пять минут до конца основного времени Распадори сравнял цифры на табло.

Сассуоло — Рома 2:2

Голы: Траоре, 57, Распадори, 85 — Пеллегрини, 25 (с пенальти), Перес, 69

Сассуоло: Консильи — Тольян (Хараслин, 77), Кирикеш (Пелузо, 84), Марлон, Рожерио — Обьянг, Лопес — Траоре, Джуричич (Оддеи, 84), Бога — Распадори

Рома: Лопес — Карсдорп, Кристанте, Манчини — Спинаццола, Диавара, Пеллегрини, Бруно Перес — Эль Шаарави (Верету, 74), Карлес Перес, Майораль (Джеко, 83)

Предупреждения: Джуричич, Рожерио, Хараслин — Диавара, Пеллегрини, Кристанте

В еще одной встрече Лацио в родных стенах вырвал победу над Специей со счетом 2:1. Хозяева открыли счет на 56-й минуте, когда отметился Лаццари, а гости ответили точным ударом в исполнении вышедшего на замену Верде. Победу римлянам принес забитый мяч с пенальти от Кайседо на 88-й минуте встречи.

Лацио — Специя 2:1

Голы: Лаццари, 56, Кайседо, 89 (с пенальти) — Верде, 73

Лацио: Рейна — Раду, Ачерби, Марушич — Лулич (Фарес, 52), Перейра (Луис Альберто, 52), Лейва (Катальди, 77), Милинкович-Савич (Акпа-Акпро, 73), Лаццари — Корреа, Иммобиле (Кайседо, 73)

Специя: Зут — Бастони (Маркицца, 65), Эрлич, Шабо, Феррер Каналс — Де Соуза, Риччи, Маджоре (Агуме, 65) — Фариас (Верде, 70), Гьяси, Пикколи (Нзола, 71)

Предупреждения: Перейра, Корреа — Шабо, Нзола, Агудело

Удаления: Лаццари, 90+6, Корреа, 90+8

В последнем поединке Беневенто и Парма не смогли выявить сильнейшего, закончив матч со счетом 2:2. В составе хозяев отметились Глик и Ионицэ, а у гостей забитые мячи на счету Куртича и Мана.

Беневенто — Парма 2:2

Голы: Глик, 24, Ионицэ, 67 — Куртич, 55, Ман, 88

Беневенто: Монтипо — Барба, Глик, Туя — Импрота, Ионицэ, Скьяттарелла, Хетемай, Депаоли (Летиция, 88) — Лападула (Капрари, 64), Гайч (Ди Серио, 80)

Парма: Селе — Гальоло, Бани, Осорио, Лорини (Куртич, 46) — Куцка (Корнелиус, 78), Бругман (Буси, 46), Азеведу Жуниор (Конти, 85) — Жервиньо (Михэйлэ, 78), Ман, Пелле

Предупреждения: Хетемай, 77, Ди Серио, 84 — Бани, 49