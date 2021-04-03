Вашему вниманию ключевые моменты матча итальянского чемпионата.
Милан - Сампдория, Getty Images
03 апреля 2021, 17:02
В матче 29-го тура итальянской Серии А Милан на своем поле расписал мировую с Сампдорией (1:1).
Счет в матче был открыт в середине второго тайма, когда Фабио Квальярелла вывел вперед гостей, которые спустя две минуты остались вдесятером после удаления Адриена Силвы.
Команда Стефано Пьоли смогла отыграться в самой концовке матча — за три минуты до конца основного времени Йенс Хауге смог реализовать свой момент в чужой штрафной.
Вашему вниманию видео голов и обзор данной встречи:
Милан — Сампдория 1:1
Голы: Хауге, 87 — Квальярелла, 57
Милан: Доннарумма — Эрнандес, Томори, Кьер, Салемакерс (Калулу, 46) — Кессье, Беннасер (Тонали, 60) — Крунич (Ребич, 60), Чалханоглу, Кастильехо (Хауге, 74) — Ибрагимович
Сампдория: Аудеро — Ауджелло (Йосида, 90), Колли, Тонелли, Берешински — Дамсгор (Верре, 90), Силва, Торсби, Кандрева (Лерис, 90) — Габбьядини (Аскильдсен, 62), Квальярелла (Кейта, 84)
Предупреждения: Салемакерс, Беннасер — Колли, Торсби, Силва, Кандрева
Удаление: Силва, 59 (вторая желтая карточка)