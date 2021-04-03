Италия

Вашему вниманию ключевые моменты матча итальянского чемпионата.

В матче 29-го тура итальянской Серии А Милан на своем поле расписал мировую с Сампдорией (1:1).

Счет в матче был открыт в середине второго тайма, когда Фабио Квальярелла вывел вперед гостей, которые спустя две минуты остались вдесятером после удаления Адриена Силвы.

Команда Стефано Пьоли смогла отыграться в самой концовке матча — за три минуты до конца основного времени Йенс Хауге смог реализовать свой момент в чужой штрафной.

Вашему вниманию видео голов и обзор данной встречи:

Милан — Сампдория 1:1

Голы: Хауге, 87 — Квальярелла, 57

Милан: Доннарумма — Эрнандес, Томори, Кьер, Салемакерс (Калулу, 46) — Кессье, Беннасер (Тонали, 60) — Крунич (Ребич, 60), Чалханоглу, Кастильехо (Хауге, 74) — Ибрагимович

Сампдория: Аудеро — Ауджелло (Йосида, 90), Колли, Тонелли, Берешински — Дамсгор (Верре, 90), Силва, Торсби, Кандрева (Лерис, 90) — Габбьядини (Аскильдсен, 62), Квальярелла (Кейта, 84)

Предупреждения: Салемакерс, Беннасер — Колли, Торсби, Силва, Кандрева

Удаление: Силва, 59 (вторая желтая карточка)