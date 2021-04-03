Италия

Полузащитник бергамасков прокомментировал победу над Удинезе.

В рамках 29-го тура итальянской Серии А Аталанта дома обыграла Удинезе со счетом 3:2. Руслан Малиновский, который отметился двумя результативными передачами, дал комментарий после матча.

"Жалко, что пропустили в конце первого тайма, потому что первые 45 минут мы могли закончить со счетом 2:0. Мы провели отличный матч, я доволен результатом. У нас есть два очень сильных нападающих, и, когда у меня есть возможность, я помогаю им.

Против Удинезе было нелегко играть. Мы хорошо находили пространство и при этом угрожали воротам соперника. Для нас будет девять финалов, мы хотим выложиться по полной, не забывая при этом про финал Кубка Италии", — приводит слова Малиновского Tutto Atalanta.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Аталанта — Удинезе.