Украинец поучаствовал в одном из голов.
Руслан Малиновский, Getty Images
03 апреля 2021, 16:54
В рамках 29-го тура итальянской Серии А Аталанта дома сыграет против Удинезе.
На 19-й минуте матча счет открыл Муриэль. Под конец первого тайма тот же Муриэль удвоил преимущество хозяев. Голевым пасом отметился Руслан Малиновский.
На перерыв команды ушли при счете 2:1. На 45-й Перейра сумел отыграть один гол для Удинезе, реализовав пенальти.
Отметим, что для Малиновского это уже пятый голевой пас в текущем сезоне Серии А. Также на его счету три забитых гола.
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