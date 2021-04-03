Италия

Украинец поучаствовал в одном из голов.

В рамках 29-го тура итальянской Серии А Аталанта дома сыграет против Удинезе.

На 19-й минуте матча счет открыл Муриэль. Под конец первого тайма тот же Муриэль удвоил преимущество хозяев. Голевым пасом отметился Руслан Малиновский.

На перерыв команды ушли при счете 2:1. На 45-й Перейра сумел отыграть один гол для Удинезе, реализовав пенальти.

Отметим, что для Малиновского это уже пятый голевой пас в текущем сезоне Серии А. Также на его счету три забитых гола.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.