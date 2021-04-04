Италия

"Россонери" нашли игрока дороже, но при этом моложе.

Период зимнего трансферного окна, помимо прочего, ознаменовался для итальянского Милана приобретением центрального полузащитника Суалихо Мейте на правах аренды с правом выкупа из Торино.

С момента своего перехода, 27-летний французский футболист ивуарийского происхождения сумел принять участие в 15 поединка "россонери", и отдать один результативный пас.

Однако, как сообщает итальянский журналист Николо Скира, Стефано Пьоли не видит будущего для данного исполнителя в своем клубе, поэтому Милан не станет активировать опцию приоритетного права выкупа за 9 млн евро, по окончанию действующего арендного соглашения.

Вместо Мейте, Милан будет не против рассмотреть кандидатуру бельгийца Альберта Самби Локонга, который на данный момент выступает на родине за Андерлехт.



Ключевой перевес потенциального игрока национальной сборной Бельгии — возраст: Локонга в свой 21 год уже пробил стоимость 12 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt, а в текущем сезоне с 28-ю матчами в активе (2 гола + 3 голевые передачи) является ключевым исполнителем в составе своей команды.

Тем временем, итальянский Милан переживает последствия от потери очков в матче против генуэзской Сампдории (1:1), чем уже воспользовался его главный конкурент в борьбе за чемпионский титул — миланский Интер, накануне обыграв Болонью (1:0).