Италия

Команда Стефано Пьоли смогла отыграться лишь на 87-й минуте встречи.

В поединке 29-го тура итальянской Серии А Милан на своем поле поделил очки с приехавшей в гости Сампдорией. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Гости открыли счет на 57-й минуте, когда Фабио Квальярелла перехватил совершенно глупый пас защитника "россонери" и в касание отправил мяч за шиворот вышедшему из ворот Джанлуиджи Доннарумме.

Спустя две минуты гости остались в меньшинстве после того, как Адриен Силва получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Спасение для Милана пришлось на 87-й минуту матча - Йенс Петтер Хауге ворвался в штрафную, обыграл защитника и отправил мяч точно в дальний угол ворот.

Таким образом, Милан после 29 игр набрал 60 очков и на пять баллов отстает от лидирующего миланского Интера, у которого две игры в запасе. В активе Сампдории 36 баллов и 10-я строчка.

Милан — Сампдория 1:1

Голы: Хауге, 87 — Квальярелла, 57

Милан: Доннарумма — Эрнандес, Томори, Кьер, Салемакерс (Калулу, 46) — Кессье, Беннасер (Тонали, 60) — Крунич (Ребич, 60), Чалханоглу, Кастильехо (Хауге, 74) — Ибрагимович

Сампдория: Аудеро — Ауджелло (Йосида, 90), Колли, Тонелли, Берешински — Дамсгор (Верре, 90), Силва, Торсби, Кандрева (Лерис, 90) — Габбьядини (Аскильдсен, 62), Квальярелла (Кейта, 84)

Предупреждения: Салемакерс, Беннасер — Колли, Торсби, Силва, Кандрева

Удаление: Силва, 59 (вторая желтая карточка)