Италия

Наставник Болоньи был зол после поражения от миланского Интера.

В рамках 29-го тура итальянской Серии А Болонья на своем поле принимала рвущийся к чемпионскому титулу миланский Интер, и уступила соперника в результате единственного точно удара от Ромелу Лукаку в первом тайме (1:0).

Болонья — Интер 0:1 Видео гола и обзор матча

На послематчевой беседе с журналистами главный тренер "россоблу" Синиша Михайлович обрушился с разрушительной критикой на тренерский штаб сборной Японии, которые пригласили его подопечного, Такэхиро Томиясу на якобы "ничего не значащий матч" против Монголии, а после возвращения игрок травмировался уже к 34-й минуте матча против "змей".

"Япония выигрывает у Монголии со счетом 14:0 и все равно продолжают использовать основного для них и для моей команды футболиста — Томиясу. На кой черт они это делают? После этого, мне приходится играть ответственные матчи, и в них давать ключевым игрокам отдых. В чем смысл?

Мы, клубные тренеры, всегда платим за выступления сборных. Получается, банкет за наш счет. Зачем Томиясу играть с Монголией? Я мог бы поехать вместо него, и сыграл бы с той же эффективность. Заодно и размялся бы. Теперь, он — травмирован, и я не знаю, что с этим делать".

Также, сербский специалист оценил поведение его команды по ходу игры против Интера: "Я увидел подтверждение того, что моя команда способна показать качественный футбол против сильного соперника. Мы были лучше на мяче, но не смогли забить свои голы. Это единственный момент, с которым мы не справились в этот вечер. Мне не в чем винить свою команду".

Михайлович в своих планах не ограничивается лишь текущим сезоном: "Я должен тренировать того, кого мне предоставляют — такая профессия. В конце сезона посмотрим, где мы окажемся по итогу, и что произойдет дальше. Мои амбиции зашкаливают, и я всегда хочу совершенствовать навыки. Остаться в Болонье? Без проблем! У меня еще два года по контракту", — подытожил наставник Болоньи.

В следующем туре команду Синиши Михайловича ожидает не менее напряженные выездной поединок против римской Ромы.