Италия

Хавбек Милана может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Полузащитник Милана Хакан Чалханоглу в летнее трансферное окно может перебраться в туринский Ювентус на правах свободного агента, сообщает Football-Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

В настоящее время 27-летний турок ведет переговоры с руководством "россонери" о продлении его контракта, который заканчивается предстоящим летом.

Отмечается, что Милан намерен платить хавбеку сборной Турции 4 миллиона евро за сезон, а сам футболист хочет получать 5 млн.

В нынешнем сезоне Чалханоглу провел 34 поединка, в которых забил 7 голов и отдал 11 голевых передач.

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