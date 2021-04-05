Хавбек Милана может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.
Хакан Чалханоглу (слева), Getty Images
05 апреля 2021, 23:52
Полузащитник Милана Хакан Чалханоглу в летнее трансферное окно может перебраться в туринский Ювентус на правах свободного агента, сообщает Football-Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
В настоящее время 27-летний турок ведет переговоры с руководством "россонери" о продлении его контракта, который заканчивается предстоящим летом.
Отмечается, что Милан намерен платить хавбеку сборной Турции 4 миллиона евро за сезон, а сам футболист хочет получать 5 млн.
В нынешнем сезоне Чалханоглу провел 34 поединка, в которых забил 7 голов и отдал 11 голевых передач.
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