Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В поединке 30-го тура итальянской Серии А Специя одержала непростую победу над Кротоне (3:2).

Уступая в счете в один мяч, хозяевам удалось перевернуть ход противостояния в свою пользу под самый занавес матча.

Сперва Маджоре на 89-й минуте вернул равновесие в счете, а уже в компенсированное ко второму тайму время Эртич принес в актив Специи три очка.

Видео голов и обзор матча:



Специя - Кротоне 3:2

Голы: Верде, 63, Маджоре, 89, Эртич, 90+2 - Джиджи, 40, Нванкво, 78

Специя: Проведель, Маркицца, Феррер (Виньяли, 70), Исмайли, Эрлич, Риччи (Лео Сена, 46), Маджоре, Верде (Агудело, 70), Побега (Галабинов, 84), Джаси (Фариас, 46), Нзола.

Кротоне: Кордац, Луперто, Джиджи, Големич, Реца, Молина (Дзанеллато, 69), Петриччоне, Унас (Ди Кармине, 81), Бенали (Магальян, 39), Жуниор Мессиас, Нванкво.

Предупреждения: Реца, Исмайли.