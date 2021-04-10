Италия

В отсутствие шведского форварда Милан успел пропустить один гол.

В поединке 30-го тура итальянской Серии А Парма принимает на своем поле Милан.

При счете 2:0 в пользу "россонери", подопечные Стефано Пьоли остались в меньшинстве на 60-й минуте встречи, когда звездный нападающий команды Златан Ибрагимович увидел перед своими глазами красную карточку.

Официальной причиной удаления опытного шведа стало неспортивное поведение. Дело в том, что Ибрагимович сказал что-то арбитру Марко Ди Белло. Что конкретно — пока неизвестно.

Нельзя не отметить, что после удаления Златана Милан пропустил гол на 66-й минуте, тем самым предоставив Парме неплохие шансы на положительный результат в этом матче.

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