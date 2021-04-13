Италия

Португальца приглашали лишь с целью долгожданной победы в главном еврокубке.

Итальянское спортивное издание Tuttosport сообщает, что португальский нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду может досрочно завершить свои выступления за "бьянконери" в конце текущего сезона, если действующему чемпиону страны не удастся квалифицироваться на групповой этап следующего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.

Инцидент в концовке поединка против генуэзского Дженоа в рамках 30-го тура итальянской Серии А (3:1), когда 36-летний футболист снял с себя футболку, и в ярости метнул ее в направлении подавальщиков мяча, породил череду слухов о том, что игрок не доволен текущим положением дел своей команды на внутренней арене.

Роналду все еще остается главным претендентом на получение награды "Capocannoniere" за наиболее высокую результативность в сезоне национального первенства, а также всерьез намерен помочь команде добыть Кубок Италии в финальном поединке Аталанты из Бергамо (19 мая).

Однако, отставание от идущего на первой строчке турнирной таблицы миланского Интера в 12 очков, за 8 туров до конца чемпионата, практически нивелирует возможность защиты титула для туринского клуба.

Вместе с тем, игрок не чувствует однозначной уверенности в том, что его команда сможет справиться с конкуренцией против Милана, неаполитанского Наполи и той же Аталанты в борьбе за три оставшиеся путевки в Лигу чемпионов на следующий сезон.

В недавнем прошлом, португальца активно связывали с возвращением в Манчестер Юнайтед или мадридский Реал, но издание La Repubblica дополнительно сообщала, что сам игрок сядет за стол переговоров с владельцами Ювентуса только по окончанию текущего сезона.

За тот футбольный гол Криштиану уже успел провести 37 матчей, в которых 32 раза отличался забитыми мячами и отдал четыре голевые передачи.