Италия

Хавьер Рибальта будет выводить "крестоносцев" из кризиса.

Исполнительным директором Пармы назначен Хавьер Рибальта — сообщил официальный сайт клуба.

Рибальта родился 14 сентября 1980 года в Барселоне, а карьеру в футболе начинал скаутом в Торино.

В его послужном списке работа главой скаутской службы в Новаре, Ювентусе и Манчестер Юнайтед, после чего он стал спортивным директором Зенита.

После 30-ти туров Парма занимает предпоследнее место в турнирной таблице. От спасительной 17-й строчки "крестоносцев" отделяет 7 очков.

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