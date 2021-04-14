Италия

Главный тренер Сассуоло хочет покинуть чемпионат Италии.

Главный тренер Сассуоло Роберто Де Дзерби хотел бы продолжить тренерскую карьеру за пределами Италии.

"Для меня большая честь тренировать Сассуоло, и это меня радует, но очевидно, что многие вещи должны быть согласованы, чтобы я остался здесь в следующем году.

Я не говорю об интересе со стороны других команд. Не скрываю, что хочу тренировать за границей. Как игрок, у меня был опыт за пределами Италии, который помог мне расти.

Но, прежде чем я покину клуб, что-то должно произойти, и, конечно же, в день моего ухода я буду больше сожалеть о том, что не было сделано, чем радоваться целям, достигнутым за эти три года", — приводит слова Де Дзерби Football Italia.

Напомним, что Фиорентина намерена переманить главного тренера Сассуоло.