Италия

Роберто Де Дзерби может возглавить флорентийский клуб.

Наставник Сассуоло Роберто Де Дзерби может сменить Джузеппе Якини на посту главного тренера Фиорентины. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Calciomercato.

По информации источника, руководство "фиалок" провело переговоры с представителями 40-летнего специалиста о возможном назначении на следующий сезон.

Президент Фиорентины Рокко Коммиссо не видит в Якини постоянного главного тренера команды, а кандидатуру Де Дзерби рассматривает в качестве идеального выбора.

Стоит отметить, что нынешнее соглашение Де Дзерби с Сассуоло рассчитано до 30 июня этого года. На данный момент его подопечные занимают 11-ю строчку в турнирной таблице Серии А, набрав в 25-ти турах 32 очка.