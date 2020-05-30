Роберто Де Дзерби может возглавить флорентийский клуб.
Роберто Де Дзерби, Getty Images
30 мая 2020, 09:59
Наставник Сассуоло Роберто Де Дзерби может сменить Джузеппе Якини на посту главного тренера Фиорентины. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Calciomercato.
По информации источника, руководство "фиалок" провело переговоры с представителями 40-летнего специалиста о возможном назначении на следующий сезон.
Президент Фиорентины Рокко Коммиссо не видит в Якини постоянного главного тренера команды, а кандидатуру Де Дзерби рассматривает в качестве идеального выбора.
Стоит отметить, что нынешнее соглашение Де Дзерби с Сассуоло рассчитано до 30 июня этого года. На данный момент его подопечные занимают 11-ю строчку в турнирной таблице Серии А, набрав в 25-ти турах 32 очка.