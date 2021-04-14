Италия

Нидерландский центрбек может вновь попытать свою удачу в чемпионате Англии.

Центральный защитник Лацио Уэсли Худт, права на которого принадлежат Саутггемптону, может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге в следующем сезоне.

Как сообщает журналист Николо Скира, римский клуб не намерен активировать опцию в размере 5 миллионов евро.

Учитывая это, 27-летний нидерландский центрбек вернется в Саутгемптон и может продолжить свою карьеру чемпионате Англии.

В текущем сезоне Уэсли Худт провел 27 поединков во всех турнирах, в которых заработал 8 желтых карточек.

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