Италия

35-летний босниец уйдет из клуба на правах свободного агента.

Полузащитник Лацио Сенад Лулич будет вынужден искать себе новую команду по окончании нынешнего сезона, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 35-летний босниец покинет римский клуб на правах свободного агента по завершении своего контракта.

Также отмечается, что Сенад вернется в родную Швейцарию, где он вырос, и планирует поиграть напоследок перед завершением карьеры.

В нынешнем сезоне Лулич провел 12 поединков, в которых результативными действиями не отличался.

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