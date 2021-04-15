Полузащитник Лацио Сенад Лулич будет вынужден искать себе новую команду по окончании нынешнего сезона, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 35-летний босниец покинет римский клуб на правах свободного агента по завершении своего контракта.

Также отмечается, что Сенад вернется в родную Швейцарию, где он вырос, и планирует поиграть напоследок перед завершением карьеры.

В нынешнем сезоне Лулич провел 12 поединков, в которых результативными действиями не отличался.

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