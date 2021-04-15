Италия

Итальянский специалист может сменить Неаполь на Флоренцию.

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо может покинуть свою должность в конце нынешнего сезона и возглавить Фиорентину. Об этом сообщает Football-Italia со ссылкой на Tuttomercatoweb.

По информации источника, владелец "фиалок" и 43-летний итальянский специалист находятся на продвинутой стадии переговоров.

Это произошло после того, как ряд итальянских СМИ сообщили о том, что конфликт между президентом Наполи Аурелио Де Лаурентисом и Гаттузо дошел до точки невозврата. В связи с этим переговоры о новом контракте были остановлены.

После 30 игр Наполи набрал 59 очков и находится на пятом месте в турнирной таблице Серии А, а у Фиорентины 30 баллов и 15-я строчка.