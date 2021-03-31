Италия

Алессио Диониси попал в число кандидатов на пост главного тренера Наполи.

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис рассматривает в качестве одного из вариантов преемника Дженнаро Гаттузо нынешнего тренера Эмполи Алессио Диониси — утверждает Sport Mediaset.

Диониси выступал за команды низших итальянских дивизионов, а после того, как завершил карьеру игрока в 2014 году, работал с Ольджинатезе, Боргосессией, Фиоренцуолой, Имолезе, Венецией и Эмполи.

После 30-го тура Эмполи уверенно лидирует в Серии В (7 очков преимущества над ближайшим преследователем) и почти наверняка завоюет путевку в Серию А.

Также среди кандидатов на пост главного тренера Наполи называют Массимилиано Аллегри, Лучано Спаллетти, Винченцо Италиано (Специя) и Ивана Юрича (Верона).

Ранее сообщалось, что президент Наполи планирует летом произвести кадровую революцию в команде, при этом неаполитанцы интересуются игроком Шахтера.

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