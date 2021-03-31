Алессио Диониси попал в число кандидатов на пост главного тренера Наполи.
Алессио Диониси, фото ФК Эмполи
31 марта 2021, 20:25
Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис рассматривает в качестве одного из вариантов преемника Дженнаро Гаттузо нынешнего тренера Эмполи Алессио Диониси — утверждает Sport Mediaset.
Диониси выступал за команды низших итальянских дивизионов, а после того, как завершил карьеру игрока в 2014 году, работал с Ольджинатезе, Боргосессией, Фиоренцуолой, Имолезе, Венецией и Эмполи.
После 30-го тура Эмполи уверенно лидирует в Серии В (7 очков преимущества над ближайшим преследователем) и почти наверняка завоюет путевку в Серию А.
Также среди кандидатов на пост главного тренера Наполи называют Массимилиано Аллегри, Лучано Спаллетти, Винченцо Италиано (Специя) и Ивана Юрича (Верона).
Ранее сообщалось, что президент Наполи планирует летом произвести кадровую революцию в команде, при этом неаполитанцы интересуются игроком Шахтера.
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