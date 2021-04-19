Италия

Клубы элитного итальянского дивизиона считают, что участникам Суперлиги чемпионат Италии не нужен.

В связи с вступлением Интера, Милана и Ювентуса в созданную Суперлигу остальные клубы Серии А не видят смысла в продолжении их выступлений в чемпионате — резюмирует Football Italia сообщения итальянских СМИ.

Так, на экстренном собрании клубов Аталанта, Верона и Кальяри, по информации La Repubblica, прямо заявили о необходимости исключения этой троицы из Серии А.

Не одобряют вступление итальянских суперклубов в Суперлигу и остальные команды, но, выражая их мнение в интервью Sky Italia, директор Сассуоло Джованни Карневали призвал не торопиться с исключением, а оценить риски для лиги.

Поскольку УЕФА категорически отказывается взаимодействовать с участниками Суперлиги, Интер, Милан и Ювентус потеряют свои места в Лиге чемпионов, а именно они занимают три позиции в Топ-4.

В случае их отстранения, Италию в Лиге чемпионов представят (по состоянию турнирной таблицы на данный момент) Аталанта, Наполи, Лацио и Рома, а Сассуоло, Верона и Сампдория получат право на Лигу Европы или Лигу конференций.

Ранее английских участников Суперлиги предложил исключить из АПЛ Гари Невилл.