Англия

Легенда Манчестер Юнайтед шокирован решением руководства клуба.

Гари Невилл считает, что клубы, участвовавшие в создании Суперлиги, опозорили английский футбол и им нет места в Премьер-лиге.

"Я фанат Манчестер Юнайтед, я отдал этому клубу 40 лет жизни, но такого я не ожидал, я просто ошарашен, – цитирует бывшего защитника "красных дьяволов" Sky Sports. – Я не мог себе представить, что МЮ и другие английские клубы примут участие в этом позоре".

"Руководство Премьер-лиги должно отреагировать жестко, вплоть до исключения. Я не могу себе представить, что те же Манчестер Юнайтед, созданный 100 лет назад простыми работягами, или Ливерпуль, с его знаменитым You'll Never Walk Alone, ввязались в эту авантюру".

"Я не против денег в футболе, это неотъемлемая часть игры, но должен быть какой-то предел коммерциализации, какая-то этика. Или хозяева всех этих клубов считают, что у них есть Богом данное право получать все даром? Заметьте, МЮ не в Лиге чемпионов, Арсенал не в Лиге чемпионов, Тоттенхэм не в Лиге чемпионов, но они считают себя достойными какой-то Суперлиги?"

"Предлагаю с завтрашнего дня лишить эти суперклубы набранных очков и всех выплат, положенных им от АПЛ".

В состав основателей Суперлиги вошли Арсенал, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Тоттенхэм и Челси, а также Атлетико, Барселона, Реал, Интер, Милан и Ювентус.