Германия

Флагманы немецкого футбола проявили солидарность, несмотря на непримиримую вражду на внутренней арене.

Новость о создании Суперлиги Европы — новоявленного турнира, не входящего под эгиду УЕФА — взбудоражила информационное пространство в ночь на понедельник, 19 апреля.

Однако, в регламенте будущего состязания, если идеи 15-и клубов-соучредителей таки получат практическую реализацию, есть прямое намерение расширить количество участников до 20-и, с привлечением пяти дополнительных команд.

Ранее сообщалось, что в их число могут войти мюнхенская Бавария, РБ Лейпциг и португальский Порту, однако, исходя из официальной позиции председателя совета директоров Боруссии Дортмунд Ханса-Йоахима Вацке, можно почерпнуть информацию не только о том, что "шмели" не будут принимать участие в данном состязании, а также и то, что данная позиция согласована с руководством действующего чемпиона Германии. Следовательно, Баварии ждать в новосозданном турнире не стоит.

"Члены правления Европейской ассоциации клубов (ECA) собрались на виртуальную конференцию в воскресенье вечером и подтвердили, что решение правления, принятое в прошлую пятницу, остается в силе. Это решение означает, что клубы хотят осуществить запланированную реформу Лиги чемпионов УЕФА. Члены правления ECA твердо придерживались мнения, что планы по созданию Суперлиги должны быть отвергнуты", — гласит заявление клуба из Дортмунда на официальном сайте.

Ватцке также подчеркивает, что "оба немецких клуба, представленных в совете ЕЦА, Бавария Мюнхен и Боруссия Дортмунд, представляли на всех обсуждениях полностью совпадающие взгляды".

Также, итальянский журналист Фабрицио Романо поделился сведениями о том, что РБ Лейпциг также отказался от участия в данном турнире.