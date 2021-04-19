Англия

Бывший защитник Ливерпуля шокирован вступлением "красных" в Суперлигу.

Джейми Каррагер прокомментировал новость о создании Суперлиги, одним из основателей которой является его родной Ливерпуль.

"Я на протяжении всего сезона только и слышу о том, как Ливерпулю не хватает фанов, – написал в своей колонке в The Telegraph экс-защитник Ливерпуля. – Однако последние события показывают, что фаны интересуют клубы только как "клиенты", покупающие билеты и оставляющие деньги в клубных магазинах".

"Идея создания Суперлиги — это только вопрос денег и ничего более. Речь идет о прибыли, а не о том, что болельщикам это будет интересно".

"Профессиональный футбол — это большие деньги, без них никак. Но "менеджеры", похоже, не понимают, что есть нечто более важное, без чего им этих денег не заработать — болельщики. Я сражен тем, что Ливерпуль оказался вовлечен в это. Думаю, фаны руководству клуба этого бесстыдства не простят".

В состав 12-ти основателей Суперлиги вошли 6 английских клубов: Арсенал, Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм и Челси.

Ранее еще одна легенда английского футбола, Гари Невилл, раскритиковал создание Суперлиги.