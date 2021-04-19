Италия

И без того богатый клуб стал еще немного богаче.

Ранее, Football.ua сообщал об официальном объявлении о создании нового клубного европейского турнира — Суперлиги Европы, в котором будут принимать участие 15 клубов-соучредителей и еще 5 приглашенных команд.

Одним из главных лоббистов реализации данного проекта был президент туринского Ювентуса Андреа Аньелли, который до недавних пор занимал пост президента Европейской клубной ассоциации (EAC).

На фоне череды подобных событий, ожидаемый рост показали акции действующего чемпиона Италии. Так, их стоимость на фондовом рынке поднялась на 0.053 единицы, что соответствует 6,79% от изначальной стоимости, в момент закрытия торговой биржи в пятницу на прошлой неделе.

Стоит отметить, что от участия в новосозданном турнире отказались три немецких гранда, а также представители французской Лиги 1, в частности — Пари Сен-Жермен, президент которого, Насер Аль-Хелаифи, стал исполняющим обязанности в должности, которую ранее занимал Аньелли.