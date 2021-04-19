Италия

Украинский хавбек высказался о победе над Ювентусом в матче чемпионата Италии.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский прокомментировал победу над туринским Ювентусом (1:0) в матче 31-го тура итальянской Серии А. Единственный гол в матче забил Руслан, выйдя на замену в середине второго тайма.

"В первую очередь, приятно, что выиграли вчера и я забил победный гол такой команде как Ювентус. Для Аталанты, всего города и клуба это очень важная победа, 20 лет не выигрывали у Ювентуса".

"Все рады победе, а мне, конечно же, приятно забить такой команде и добыть три очка для команды. Мы продолжаем борьбу за Лигу чемпионов, в этом году очень насыщенный сезон получается. Много команд претендуют на Лигу чемпионов".

"У нас осталось семь финалов, в которых мы должны взять максимум очков и попасть в Лигу чемпионов. Вчерашняя игра помогла нам в этом. Надеюсь, мы будем и дальше продолжать так играть", — заявил Малиновский в программе Футбол NEWS.

Ранее сообщалось, что Малиновский получил одну из лучших оценок за матч с Ювентусом. Смотрите видео гола и обзор поединка вы можете на Football.ua