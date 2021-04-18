Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты матча итальянского чемпионата.

В центральном поединке 31-го тура итальянской Серии А Аталанта на своем поле одержала минимальную победу над туринским Ювентусом со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил украинский хавбек Руслан Малиновский, который вышел на замену в середине второго тайма на 72-й минуте. Украинец получил мяч на подступах к штрафной площадке, после чего пробил по воротам и мяч рикошетом от соперника влетел в ворота.

Обзор матча:

Аталанта - Ювентус 1:0

Гол: Малиновский, 87.

Аталанта: Голлини — Толои, Джимсити, Паломино — Мехле (Малиновский, 72), Де Рон, Фройлер, Госенс — Пессина (Пашалич, 46) — Сапата, Муриэль (Иличич, 68).

Ювентус: Щесны — Куадрадо, Де Лигт, Кьеллини, Сандро — Маккени (Артур, 78), Бентанкур, Рабьо, Кьеза (Данило, 58) — Дибала, (Кулусевски, 68) Мората.

Предупреждения: Госенс, 78, Малиновский, 79, Джимсити, 82 — Де Лигт, 72, Бонуччи, 74 (не на поле), Куадрадо, 90+3.