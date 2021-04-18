Италия

Гол хавбека сборной Украины принес победу бергамаской команде.

В матче 31-го тура итальянской Серии А Аталанта на своем поле одержала минимальную победу над туринским Ювентусом со счетом 1:0.

В этом матче украинский полузащитник Руслан Малиновский появился на поле в середине второго тайма, выйдя на замену на 72-й минуте. Тем не менее, это не помешало хавбеку сборной Украины отметиться единственным и победным голом на 87-й минуте встречи.

Статистический портал Whoscored оценил игру украинца в 7,3 балла. Выше оценку получили Хуан Куадрадо из Ювентуса (7,8), а также футболисты бергамаской команды — Хосе Луис Паломино (7,7), Рафаэл Толой (7,5) и Ремо Фройлер (7,4).

За 19 минут игрового времени Малиновский нанес два удара в створ ворот, 20 раз коснулся мяча, отдал девять точных передач (100%) и один раз успешно обыграл соперника.

Посмотреть видео гола Малиновского можно в видеообзоре матча Аталанта — Ювентус на Football.ua.