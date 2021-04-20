"Старая синьора" может заполучить 22-летнего итальянца бесплатно.
Джанлуиджи Доннарумма, Getty Images
20 апреля 2021, 07:41
Вратарь Милана Джанлуиджи Доннарумма в летнее трансферное окно может перейти в туринский Ювентус, сообщает Sempremilan со ссылкой на Calciomercato.
По информации источника, 22-летний голкипер сборной Италии уже согласовал контракт со "старой синьорой", согласно которому он будет зарабатывать 9,5 миллиона евро за сезон. При этом он достанется "россонери" бесплатно, так как предстоящим летом у него заканчивается контракт.
Также отмечается, что агент футболиста Мино Райола получит около 20 млн евро в качестве комиссионных, часть которых перейдет к отцу игрока Альфредо Доннарумме.
В нынешнем сезоне Доннарумма провел 41 матча за "россонери", в которых пропустил 49 мячей, при этом отыграв 10 игр на ноль.