Италия

"Старая синьора" может заполучить 22-летнего итальянца бесплатно.

Вратарь Милана Джанлуиджи Доннарумма в летнее трансферное окно может перейти в туринский Ювентус, сообщает Sempremilan со ссылкой на Calciomercato.

По информации источника, 22-летний голкипер сборной Италии уже согласовал контракт со "старой синьорой", согласно которому он будет зарабатывать 9,5 миллиона евро за сезон. При этом он достанется "россонери" бесплатно, так как предстоящим летом у него заканчивается контракт.

Также отмечается, что агент футболиста Мино Райола получит около 20 млн евро в качестве комиссионных, часть которых перейдет к отцу игрока Альфредо Доннарумме.

В нынешнем сезоне Доннарумма провел 41 матча за "россонери", в которых пропустил 49 мячей, при этом отыграв 10 игр на ноль.