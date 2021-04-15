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Продать Эрлинга Холанда и Поля Погба агент тоже бы не отказался.

Известный агент Мино Райола перед открытием летнего трансферного окна решил совершить турне по Мадриду, Барселоне, Лондону, Манчестеру и Турину, чтобы прозондировать почву по поводу возможного трудоустройства своих клиентов — сообщает Gazzetta dello Sport.

Как полагает авторитетное итальянское издание, главной целью нынешнего лета для Райолы будет обеспечить смену "прописки" для Джанлуиджи Доннаруммы и Мойзе Кина.

Доннарумма не спешит продлевать контракт с Миланом, ожидая уверенности в том, что «россонери» в сезоне-2021/22 будут выступать в Лиге чемпионов. Хотя, по слухам, камнем преткновения в переговорах является Райола, точнее — его комиссионные. На Джиджио претендуют Челси, ПСЖ и Ювентус, однако первые два клуба предпочитают заполучить его в качестве свободного агента, и лишь Ювентус готов платить деньги.

Кин выступает на правах аренды в ПСЖ, причем Эвертон в любой момент готов расстаться с итальянцев, если ему предложат 50 миллионов евро. Показатели Мойзе в нынешнем сезоне 33 матча в составе ПСЖ во всех турнирах (14 голов). Учитывая, с кем ему приходится выдерживать конкуренцию, показатели вполне приличные. Еще 2 мяча Кин забил в 4-х матчах за Эвертон до переезда в Париж.

Также Райола был бы не против провернуть трансферы Поля Погба и Эрлинга Холанда, но это представляется маловероятным. А о том, что Боруссия Д не продаст Холанда нынешним летом, заявил сам агент футболиста.