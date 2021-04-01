Италия

Итальянский клуб готовится к уходу своего воспитанника.

Милан может потерять Джанлуиджи Доннарумму в ближайшее трансферное окно, а потому ищет возможные варианты замены.

Как сообщает издание Sportske novosti, итальянский клуб рассматривает подписание голкипера Динамо З Доминика Ливаковича.

Отметим, что соглашение Джанлуиджи Доннаруммы с Миланом подходит к концу уже по завершению текущего сезона.

Напомним, что итальянский голкипер возглавляет список интересов лондонского Челси.