Лондонский клуб не спускает глаз с итальянца.
Джанлуиджи Доннарумма, getty images
13 апреля 2021, 17:55
Челси сохраняет интерес к вратарю Милана Джанлуиджи Доннарумме.
Лондонский клуб по-прежнему следит за ситуацией с голкипером, который не спешит подписывать новый контракт с нынешним клубом. Челси рассматривает вариант с трансфером итальянца в конце сезона.
В марте Доннарумма отказался от продления контракта с Миланом, однако его агент Мино Райола попытается добиться улучшенных условий для своего клиента.
Текущее соглашение 22-летнего футболиста с "россонери" рассчитано до лета 2021-го года.
Ранее сообщалось, что Милан выбрал кандидата на замену Доннарумме.