Италия

Лондонский клуб не спускает глаз с итальянца.

Челси сохраняет интерес к вратарю Милана Джанлуиджи Доннарумме.

Лондонский клуб по-прежнему следит за ситуацией с голкипером, который не спешит подписывать новый контракт с нынешним клубом. Челси рассматривает вариант с трансфером итальянца в конце сезона.

В марте Доннарумма отказался от продления контракта с Миланом, однако его агент Мино Райола попытается добиться улучшенных условий для своего клиента.

Текущее соглашение 22-летнего футболиста с "россонери" рассчитано до лета 2021-го года.

Ранее сообщалось, что Милан выбрал кандидата на замену Доннарумме.