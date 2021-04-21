Италия

Украинец также не остался в стороне и высказал свое мнение.

Полузащитник итальянской Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал идею создания Суперлиги.

До этого немецкий защитник бергамцев Робин Госенс раскритиковал создание европейской Суперлиги. Малиновский согласился с ним.

"Я согласен с Робином Гозенсом. Как по мне, футбол принадлежит фанатам, а не владельцам больших клубов".

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"Мне не нравится эта идея создания Суперлиги. Я не знаю никого, кто к ней склоняется", — цитирует украинца Tutto Atalanta ссылаясь на его интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, ранее свое мнение о Суперлиге выразил почетный член УЕФА Григорий Суркис.

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