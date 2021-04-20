По информации многих европейских СМИ, новосозданный турнир теряет участников.
Суперлига
20 апреля 2021, 22:52
Не прошло и двух дней после создания масштабного проекта под названием Суперлига, как клубы начали собирать документы для выхода из него. Во многом это, вероятно, обусловлено давлением со стороны УЕФА и фанатов клубов.
Официальных заявлений клубы-участники Суперлиги о выходе еще не делали, однако многие европейские СМИ пестрят новостями об этом.
Суперлигу на данный момент покинули:
- Челси
- Арсенал
- Манчестер Юнайтед
- Манчестер Сити
- Барселона
- Атлетико Мадрид
Кто остается в Суперлиге:
- Реал Мадрид
- Ливерпуль
- Тоттенхэм
- Ювентус
- Интер
- Милан
Ожидается, что и все остальные участники также в скором времени объявят о своем выходе из турнира.
Отметим, что все участники Суперлиги планируют встретиться вечером 20-го апреля, чтобы распустить Суперлигу.