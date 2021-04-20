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По информации многих европейских СМИ, новосозданный турнир теряет участников.

Не прошло и двух дней после создания масштабного проекта под названием Суперлига, как клубы начали собирать документы для выхода из него. Во многом это, вероятно, обусловлено давлением со стороны УЕФА и фанатов клубов.

Официальных заявлений клубы-участники Суперлиги о выходе еще не делали, однако многие европейские СМИ пестрят новостями об этом.

Суперлигу на данный момент покинули:

- Челси

- Арсенал

- Манчестер Юнайтед

- Манчестер Сити

- Барселона

- Атлетико Мадрид

Кто остается в Суперлиге:

- Реал Мадрид

- Ливерпуль

- Тоттенхэм

- Ювентус

- Интер

- Милан

Ожидается, что и все остальные участники также в скором времени объявят о своем выходе из турнира.

Отметим, что все участники Суперлиги планируют встретиться вечером 20-го апреля, чтобы распустить Суперлигу.