Украина

Функционер поддержал УЕФА в нашумевшей ситуации.

Почетный член УЕФА Григорий Суркис высказал свое мнение о нашумевшей Суперлиге.

"Как любой нормальный человек, который не один год наблюдал попытки, начиная с 90-х годов создать что-то подобное. К примеру, G-14, если вы помните, куда, в том числе приглашали киевское Динамо, в мою бытность президентом клуба. Мы эту идею сразу на корню не поддержали – эту идею воспринял я негативно. Негативно, потому что эта идея нарушает принципы и справедливости, и солидарности, на которых построен весь мировой и европейский футбол: равный доступ к соревнованиям всех его участников".

Я рассматриваю это как очередной шантаж дюжины клубов.

"Пока это дюжина клубов. Я это рассматриваю как проект, который вдруг накануне заседания исполкома и конгресса УЕФА должен был поставить, если не забор, то, как минимум, преграду для того, чтобы члены исполкома УЕФА не вынесли на конгресс утверждение нового формата Лиги чемпионов начиная с 2024 года".

Функционер рассказал, почему, по его мнению, данный проект не имеет перспектив.

"Почему я считаю, что этот проект не имеет перспективы? Ну, во-первых, давайте говорить сегодня уже о реакции болельщиков. К примеру, Ливерпуля. 3 миллиона болельщиков отказались от общения в Твиттере. Болельщики Челси выступили с заявлением. Реакция таких клубов, как Боруссия Дортмунд и Бавария, не пожелавших поддержать этот проект. Порту отказался присоединиться к этому проекту. Надо просто ориентироваться по откликам в интернете футбольного сообщества".

"На мой взгляд, совершенно очевидно, что этот проект ставит под сомнение восприятие стройной системы построения мирового и европейского футбола. Проект, который не поддерживают национальные ассоциации. Я задаю сам себе вопрос и могу сам на него ответить.

"Если национальные ассоциации не поддерживают свои клубы в рамках и устремлениях создать нечто подобное отдельному турниру? А как же английские клубы, которые вошли или желают участвовать в Суперлиге, как же они будут участвовать в чемпионате Англии, если Национальная Ассоциация уже говорит им нет и полностью поддерживает в этом УЕФА? То же самое можно говорить об Испании, Италии. Клубы Франции, которым оставили два места, не вошли в состав учредителей".

Одним словом, жадность, как правило, порождает бедность.

"Бедность, может быть, фигурально выражаясь, рассматриваться как элемент чисто финансовый, но, на мой взгляд, здесь бедность выглядит в худшем определении – в аморальности, безнравственности, цинизме, двуличии и лицемерии.

Потому что под эгидой и при желании создать Суперлигу, такой великий клуб. как Реал говорит о том, что это стратегический и коммерческий проект, который в условиях пандемии должен дать 4 миллиардам болельщиков нечто особенное. А тем, кто не сумеет присоединиться? Во-первых, я не верю, что 4 миллиарда болельщиков сумеют поддержать эту идею, я не верю, что эту идею поддержат и сами игроки, которые являются заложниками бездумной политики людей, объединившихся в Суперлигу".

Также, по мнению Суркиса, УЕФА, даже во времена пандемии коронавируса, продолжает держать планку.

"Я убежден в том, что практика последних двух лет, сезонов-2019/20, 2020/21, когда наш мир постигла катастрофа с Covid, УЕФА в это время продемонстрировал, что эта организация имеет возможности и делает все, чтобы преодолевать преграды и проводить великолепные по своему статусу соревнования.

Мы стоим на пороге финальной части Евро-2020. Я бы скорее сосредоточился на этом. У УЕФА есть заботы совершенно другого характера, нежели заниматься полемикой с людьми, философия которых не созидать, а разрушать", — сказал Григорий в интервью FootballHub.

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