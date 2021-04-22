Италия

Стороны готовы начать переговоры о продлении соглашения еще на год.

Вингер туринского Ювентуса Хуан Куадрадо может продлить контракт с итальянским клубом, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, руководство "старой синьоры" довольно выступлениями 32-летнего колумбийца и готово предложить ему новое соглашение до лета 2023 года.

Действующий контракт колумбийца рассчитан до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Куадрадо провел 33 поединка, в которых отдал 15 результативных передач.

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