Стороны готовы начать переговоры о продлении соглашения еще на год.
Хуан Куадрадо (справа), Getty Images
22 апреля 2021, 11:30
Вингер туринского Ювентуса Хуан Куадрадо может продлить контракт с итальянским клубом, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По информации источника, руководство "старой синьоры" довольно выступлениями 32-летнего колумбийца и готово предложить ему новое соглашение до лета 2023 года.
Действующий контракт колумбийца рассчитан до лета 2022 года.
В нынешнем сезоне Куадрадо провел 33 поединка, в которых отдал 15 результативных передач.
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