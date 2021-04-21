Италия

Туринский клуб не последовал примеру большинства.

Несмотря на то, как быстро рушится проект Суперлиги, туринский Ювентус принял решение не покидать данный турнир.

Клуб по-прежнему привержен делу создания долгосрочной ценности для клуба и всего футбольного движения.

"Ювентус, оставаясь убежденным в справедливости спортивных, коммерческих и юридических предположений, считает, что в настоящее время проект Суперлиги представляет ограниченные возможности для завершения в форме, в который был задуман изначально", — говорится в заявлении "бьянконери".

Также отмечается, что необходимые процедуры, предусмотренные соглашением между клубами-основателями Суперлиги, не были выполнены.

На данный момент, помимо Ювентуса, из 12 клубов Суперлиги о выходе из турнира не объявили лишь Реал и Барселона.