Итальянский клуб хочет подписать центрального защитника.
Фикайо Томори, getty images
22 апреля 2021, 18:58
Милан хочет оформить переход Фикайо Томори на постоянной основе в ближайшее трансферное окно.
Как утверждает издание Gazzetta dello Sport, для "дьяволов" это будет приоритетом на ближайшее время.
Более того, для Милана подписание полноценного контракта с Томори стоит выше в списке приоритетов, чем продление соглашения с Алессио Романьоли.
Томори перебрался в Милан в январе и с тех пор сыграл в 16 матчах во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что сам английский футболист выразил желание остаться в итальянском клубе.