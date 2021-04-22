Италия

Итальянский клуб хочет подписать центрального защитника.

Милан хочет оформить переход Фикайо Томори на постоянной основе в ближайшее трансферное окно.

Как утверждает издание Gazzetta dello Sport, для "дьяволов" это будет приоритетом на ближайшее время.

Более того, для Милана подписание полноценного контракта с Томори стоит выше в списке приоритетов, чем продление соглашения с Алессио Романьоли.

Томори перебрался в Милан в январе и с тех пор сыграл в 16 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что сам английский футболист выразил желание остаться в итальянском клубе.