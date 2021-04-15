Италия

Англичанин может стать полноценным игроком "россонери".

Милан планирует на полноценной основе подписать защитника Челси Фикайо Томори.

По информации в Twitter Николо Скиры, миланский клуб готовит пятилетний контракт для 23-летнего англичанина, выступающего за "россонери" на правах аренды

Сумма выкупа контракта Томори составляет 28,5 миллиона евро, но Милан хочет договорится с Челси о снижении цены. Арендное соглашение игрока рассчитано до конца сезона.

Томори перебрался в Милан в январе и с тех пор сыграл в 14 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что сам английский футболист выразил желание остаться в итальянском клубе.