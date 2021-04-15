Англичанин может стать полноценным игроком "россонери".
Фикайо Томори, getty images
15 апреля 2021, 15:27
Милан планирует на полноценной основе подписать защитника Челси Фикайо Томори.
По информации в Twitter Николо Скиры, миланский клуб готовит пятилетний контракт для 23-летнего англичанина, выступающего за "россонери" на правах аренды
Сумма выкупа контракта Томори составляет 28,5 миллиона евро, но Милан хочет договорится с Челси о снижении цены. Арендное соглашение игрока рассчитано до конца сезона.
Томори перебрался в Милан в январе и с тех пор сыграл в 14 матчах во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что сам английский футболист выразил желание остаться в итальянском клубе.