Италия

Английский защитник готов перебраться в Серию А на постоянной основе.

Милан хотел бы сохранить Фикайо Томори в своем составе на постоянной основе, выкупив футболиста в ближайшее летнее трансферное окно.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, сам английский футболист выразил желание остаться в итальянском клубе.

Отметим, что ранее руководство Милана посчитало требование Челси по стоимости трансфера защитника слишком высоким.

Томори за свою карьеру выступал за Челси (27 матчей во всех турнирах, 2 гола), Брайтон (аренда, 10, 0), Халл (аренда, 26, 0) и Дерби Каунти (аренда, 55, 2).