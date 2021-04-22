Италия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 32-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют римская Рома и бергамаская Аталанта.

Одним из главных поединков 32-го тура итальянской Серии А станет встреча между римской Ромой и бергамаской Аталантой.

Паулу Фонсека, на фоне поединка против Торино (1:3), сделал целый ряд замен в стартовом составе своей команды. В частности, место в воротах занял Лопес, а в тройке центральных защитников сыграет Манчини. Также, место не поле с первых минут получили Карсдорп и Калафьори, расположившиеся на флангах полузащиты, а Пеллегрини и Мхитарян сыграют в паре атакующих полузащитников, под единственным форвардом — Эдином Джеко.

В свою очередь, Джан Пьеро Гасперини, после победы над Ювентусом (1:0), вновь вернул Руслана Малиновского в стартовый состав своей команды. Кроме того, в центре обороны Аталанты будем наблюдать за игрой Ромеро. При этом, Иличич в аатке заменил Муриэля. Виктор Коваленко, к сожалению, все еще на скамейке запасных.

Рома: Лопес — Манчини, Кристанте, Ибаньес — Карсдорп, Вильяр, Верету, Калафьори — Пеллегрини, Мхитарян — Джеко.

Запасные: Миранте, Фузато, Бруно Перес, Фасио, Сантон, Жезус, Рейнолдс, Пасторе, Дарбо, Майораль, Карлос Перес, Кьерво.



Аталанта: Голлини — Джимсити, Ромеро, Паломино — Мехле, Де Роон, Фройлер, Госенс — Малиновский — Иличич, Сапата.