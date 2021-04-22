Статистический портал выставил традиционные оценки.
Руслан Малиновский, getty images
22 апреля 2021, 22:58
Аталанта упустила победу над Ромой, несмотря на гол Малиновского, в поединке чемпионата Италии.
Статистический портал Whoscored традиционно оценил игру участников. Так, украинский полузащитник получил наивысшую оценку в своей команде — 7.7 балла.
Руслан Малиновский отметился очередным голом, поразив ворота Ромы после отличной передачи Госенса с фланга.
Напомним, что украинский полузащитник повторил достижение Джесси Лингарда.