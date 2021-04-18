Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты матча итальянского чемпионата.

В матче 31-го тура итальянской Серии А Милан на своем поле минимально обыграл Дженоа со счетом 2:1.

В первом тайме команды обменялись забитыми голами — на результативный удар Ребича в составе "россонери", гости ответили точным выстрелом Дестро. Однако в середине второго тайма Милан снова смог выйти вперед усилиями Скамакки, который и установил окончательный счет на табло.

Обзор матча:

Милан - Дженоа 2:1

Голы: Ребич, 13, Скамакка, 68 — Дестро, 37

Милан: Доннарумма, Калулу (Далот, 63), Кьер, Томори, Эрнандес, Кесси, Беннасер (Тонали, 73), Салемакерс (Диас, 63), Чалханоглу (Крунич 88), Ребич, Леау (Манджукич, 63)

Дженоа: Перин, Голданига, Радованович, Мазьелло, Гильоне (Бираски, 57), Бадель, Зайц, Строотман (Бехрами, 83), Кассата (Пандев 74), Дестро (Пьяца, 57), Скамакка (Шомуродов, 74)

Предупреждение: Голданига