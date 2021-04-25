Италия

Полузащитник Аталанты поразил ворота Болоньи.

Аталанта в рамках поединка 33-го тура чемпионата Италии принимает на своем поле Болонью. Джан Пьеро Гасперини доверил место Руслану Малиновскому в стартовом составе.

Украинский полузащитник оправдал решение тренера уже в середине первой половины игры, поразив ворота соперника после паса Муриэля.

Малиновский передачей нашел колумбийца около штрафной площади, а затем тот покатил мяч Руслану в штрафную площадь — точный удар в дальний угол. 1:0.

Напомним, что Малиновский был лучшим игроком Аталанты в поединке с Ромой в прошлом туре по версии Whoscored.