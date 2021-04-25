Полузащитник Аталанты поразил ворота Болоньи.
Руслан Малиновский, getty images
25 апреля 2021, 22:17
Аталанта в рамках поединка 33-го тура чемпионата Италии принимает на своем поле Болонью. Джан Пьеро Гасперини доверил место Руслану Малиновскому в стартовом составе.
Украинский полузащитник оправдал решение тренера уже в середине первой половины игры, поразив ворота соперника после паса Муриэля.
Малиновский передачей нашел колумбийца около штрафной площади, а затем тот покатил мяч Руслану в штрафную площадь — точный удар в дальний угол. 1:0.
Напомним, что Малиновский был лучшим игроком Аталанты в поединке с Ромой в прошлом туре по версии Whoscored.