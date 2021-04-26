Италия

Завершился матч 33-го тура чемпионата Италии.

В 33-м туре Серии А Торино принимал Наполи и не смог продлить свою беспроигрышную серию.

По большому счету, судьба поединка была решена в первые четверть часа, когда хозяева дважды небрежно сыграли в обороне и пропустили два мяча.

В дальнейшем Наполи имел гораздо больше шансов довести счет до крупного, чем Торино, доигрывавшего в меньшинстве, хотя бы забить мяч престижа.

Набрав три очка, Наполи поднялся на четвертое место, за счет дополнительных показателей вытеснив Ювентус из зоны Лиги чемпионов.

А вот Торино также за счет дополнительных показателей опережает Беневенто и Кальяри и продолжает балансировать на грани зоны вылета.

Торино — Наполи 0:2

Голы: Бакайоко, 11, Осимхен, 13.

Торино: Сиригу — Иццо, Н'Кулу (Бонджорно, 57), Бремер — Синго (Бонаццоли, 72), Ринкон, Мандрагора, Верди (Линетти, 57), Ансальди (Базелли, 85) — Санабрия, Белотти (Дзадза, 72).

Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Хисай — Демме, Бакайоко (Руис, 85) — Политано (Лосано, 59), Зьелински (Мертенс, 59), Инсинье (Эльмас, 85) — Осимхен (Петанья, 80).

Предупреждения: Верди, Мандрагора — Осимхен.

Удаление: Мандрагора, 86 (повторное предупреждение).