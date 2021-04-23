Италия

На счету бельгийского форварда 102 мяча в чемпионате Италии.

В матче против Лацио гол Дриса Мертенса позволил ему войти в историю Наполи — сообщает ОРТА.

Мяч, забитый на 65-й минуте, стал 102-м для бельгийца в чемпионате Италии и позволил ему сравняться с Антонио Войяком, установившим этот рекорд еще в 1935 году.

Помимо двух лидеров, в пятерку лучших бомбардиров Наполи в Серии А также входят Марек Гамшик (100), Лоренцо Инсинье (83) и Диего Марадона (81).

Единоличным лидером в реестре бомбардиров клуба в чемпионате Мертенс, который посвятил свой 102-й гол бабушке, покинувшей этот мир на прошлой неделе, может стать уже в ближайший понедельник, 26 апреля, когда Наполи сыграет на выезде против Торино.