Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты матча итальянского чемпионата.

В поединке 31-го тура итальянской Серии А Торино на своем поле обыграл Рому со счетом 3:1.

Уже на третьей минуте Майораль вывел гостей вперед и счет оставался таким до середины второго тайма, когда Санабрия сравнял цифры на табло. Спустя 15 минут Дзадза вывел "быков" вперед, а в компенсированное время Ринкон установил окончательный счет на табло.

Обзор матча:

Видео на YouTube:

Торино - Рома 3:1

Голы: Санабрия, 57, Дзадза, 72, Ринкон, 90+2 - Майораль, 3

Торино: Милинкович-Савич, Ансальди, Иццо, Нкулу, Войвода (Синго, 63), Лукич (Ринкон, 71), Мандрагора, Верди (Базелли, 82), Бремер, Санабрия (Дзадза, 71), Белотти.

Рома: Миранте, Бруно Перес, Фасио, Рожер, Рейнолдс (Карсдорп, 75), Верету (Диавара, 65), Кристанте, Карлес Перес, Вильяр (Пасторе, 82), Педро (Мхитарян, 46), Майораль (Джеко, 75).

Предупреждения: Нкулу, Верди, Диавара.

Удаление: Диавара.